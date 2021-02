Galleria Vittoria, presidio del Pd: "Napoli deve tornare percorribile"

Oggi alle 11 il Pd Napoli terrà un presidio davanti alla galleria Vittoria, lato via Chiatamone.

"La questione della galleria - si legge in una nota dei Dem - non comincia pochi mesi fa, come si vuole far credere. È da molti anni che emergono chiari segni di fragilita', con le impalcature a circondarne i frontoni d'ingresso. Quel che si vive oggi è solo la conseguenza di scelte - anzi, di non scelte - nella manutenzione degli assi urbani". "È, per questo, prioritario affrontare la questione della manutenzione straordinaria di questi assi stradali - concludono - Ci vorrà tempo, ci vorrà impegno, ma è necessario dotare la città di gallerie ristrutturate con le soluzioni più avanzate disponibili, per garantire sicurezza ai cittadini e una circolazione veicolare finalmente fluida. Napoli deve tornare ad essere percorribile".

La questione della Galleria Vittoria continua ad essere irrisolta ed al centro delle polemiche. Così ieri l'assessore Alessandra Clemente: “Il lavoro sulla Galleria Vittoria che sta facendo il Comune è importante. Stiamo dando massima priorità alla sicurezza e ad indagini delicate ed approfondite per restituire alla città il miglior risultato possibile grazie a professionisti esperti del settore”. “Abbiamo commissionato ulteriori indagini dell’ammasso tufaceo fin sulla superficie della collina di Pizzofalcone - ha proseguito Clemente - oltre ad approfondimenti, alcuni dei quali hanno richiesto nuovi sopralluoghi e rilievi, che hanno riguardato, in particolare, lo studio geomeccanico dell’ammasso tufaceo in cui è scavata la galleria e lo studio idrologico delle acque, indagando reti idriche e fognarie, grovigli di allacci privati, cunicoli e cavità sotterranee; insomma si sta svolgendo un lavoro certosino, lungo e complesso, quotidiano, non visibile dal livello stradale”.

Sono stati stanziati da Palazzo San Giacomo 607mila euro per eseguire i lavori, individuandone la ditta per l’esecuzione. Alla Procura della Repubblica è stato chiesto il dissequestro perché questi possano partire, ma la richiesta è stata respinta a fronte della necessità dei magistrati di avere nuovi elementi. "I tecnici sono quindi, nella migliore e leale collaborazione istituzionale, all'opera per fornire le rassicurazioni necessarie all’eliminazione del pericolo per avere il dissequestro della galleria e iniziare con i lavori", ha concluso Clemente.