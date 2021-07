Galleria Vittoria, Clemente conferma: "La prossima settimana il via ai lavori"

"Mentre Manfredi dichiara che al nostro posto non riuscirebbe a fare niente, noi abbiamo stanziato altri due milioni di euro per la Galleria Vittoria, per cui la settimana prossima partiranno i lavori". Così l'assessora comunale e candidata a sindaco di Napoli, Alessandra Clemente, ha confermato ai microfoni di Radio Crc il via dei lavori nella Galleria Vittoria per la prima settimana di agosto.

Nei prossimi mesi anche il Parco Virgiliano sarà interessato da alcuni interventi: "Per quanto riguardo il Parco Virgiliano esiste il grande piano per Posillipo. Si tratta di 2 milioni di euro finanziati dal piano strategico della Città Metropolitana per il parco, al quale si aggiungono, parlando di polmoni verdi della città da recuperare, anche 2 milioni per la Villa Comunale. Il parco Virgiliano e Posillipo rappresentano una priorità insieme alla manutenzione prima e alla gestione poi. I lavori partiranno a Natale, adesso siamo in fase di assegnazione dei lavori", ha aggiunto la Clemente.