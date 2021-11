Lavori Galleria Vittoria, via alle attività di montaggio delle cornici metalliche

Avanza l’intervento di manutenzione straordinaria in corso nella Galleria Vittoria di Napoli. Nel dettaglio - fa sapere l'Anas - procedono secondo programma tutte le lavorazioni in corso ed hanno preso il via anche le attività di montaggio delle cornici metalliche in corrispondenza dei fari della volta.

Avanzano anche le attività di installazione dei pannelli di rivestimento in acciaio inox; procedono, contestualmente, anche le attività di montaggio delle carpenterie metalliche e nel dettaglio, in direzione via Acton restano da concludere soltanto gli ultimi 100 metri dell’attività complessiva, mentre in direzione via Arcoleo le lavorazioni procedono con il montaggio delle centine, oltre che con il completamento dei rivestimenti.

Per quanto attiene alla parte impiantistica, infine, si lavora su entrambi i lati della galleria per la posa in opera dei cavi di alimentazione per i segnapassi, con un avanzamento di circa il 70%.