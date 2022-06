Galleria Vittoria, lavori in corso: il dispositivo di traffico dal 27 giugno al 1 luglio

Dal 27 giugno al 1 luglio il Comune di Napoli rende noto di aver istituito un dispositivo di circolazione temporaneo per le attività di lavaggio nella Galleria della Vittoria da parte della Citelum Illuminazione.

Dalle ore 23.30 del 27 alle ore 5 del 28 e dalle ore 23.30 del 28 alle ore 5 del giorno 29 ci saranno: il divieto di transito veicolare nella carreggiata in direzione Centro, dall'intersezione con via Chiatamone alla confluenza con via Ammiraglio Ferdinando Acton; obbligo di svolta a destra verso via Chiatamone, per i veicoli transitanti su via Giorgio Arcoleo e diretti verso il Centro.

Inoltre dalle ore 23.30 del 29 alle ore 5 del 30 e dalle ore 23.30 del 30 alle ore 5 del giorno 1 ci saranno: il divieto di transito veicolare nella carreggiata in direzione piazza Vittoria/zona Chiaia, dalla confluenza con via Ammiraglio Ferdinando Acton all'intersezione con via Domenico Morelli; il senso unico nella carreggiata opposta a quella di cui alla precedente lettera a), dalla confluenza con via Ammiraglio Ferdinando Acton all'intersezione con via Domenico Morelli; obbligo di svolta a destra verso via Chiatamone, per i veicoli transitanti su via Giorgio Arcoleo e diretti verso il Centro.