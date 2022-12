Galleria Vittoria, dispositivo di circolazione temporaneo per consentire la manutenzione degli elettro-ventilatori

Con l'istituzione di una ordinanza dirigenziale, il Comune di Napoli ha istituito dalle ore 23.30 di mercoledì 28 dicembre 2022 alle ore 5.00 di giovedì 29, di un dispositivo di circolazione temporaneo nella Galleria Vittoria per consentire la manutenzione degli elettro-ventilatori.

Nel dettaglio l'ordinanza prevede:

a) il divieto di transito veicolare nella carreggiata in direzione piazza Vittoria/zona Chiaia, dalla confluenza con via ammiraglio Ferdinando Acton all'intersezione con via Domenico Morelli;

b) il senso unico di circolazione nella carreggiata opposta a quella di cui alla precedente lettera a), dalla confluenza con via ammiraglio Ferdinando Acton all'intersezione con via Domenico Morelli;

c) l'obbligo di svolta a destra verso via Chiatamone, per i veicoli transitanti su via Giorgio Arcoleo e diretti verso il centro.