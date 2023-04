Galleria Vittoria, dispositivo di traffico per attività di lavaggio

Il Comune di Napoli ha istituito un dispositivo temporaneo di traffico nella Galleria Vittoria per consentire l’esecuzione delle attività di lavaggio della galleria.

Nei dettagli è istituito nella Galleria Vittoria:

A) dalle ore 23.30 del 26/04/2023 alle ore: 5.00 del 27/04/2023;

dalle ore 23.30 del 27/04/2023 alle ore 5.00 del 28/004/2023;

dalle ore 23.30 del 02/05/2023 alle ore 5.00 del 03/05/2023.

1. il divieto di transito veicolare nella carreggiata in direzione via Ammiraglio Ferdinando Acton, dalla confluenza con via Giorgio Arcoleo alla confluenza con via Ammiraglio Ferdinando Acton;

2. l’obbligo di svolta a destra verso via Chiatamone, per i veicoli transitanti su via Giorgio Arcoleo e diretti verso il centro.

B) dalle ore 23.30 del 03/05/2023 alle ore 5.00 del 04/05/2023;

dalle ore 23:30 del 04/05/2023 alle ore 5:00 del 05/05/2023;

dalle ore 23:30 del 08/05/2023 alle ore 5:00 del 09/05/2023;

1. il divieto di transito veicolare nella carreggiata in direzione piazza Vittoria/zona Chiaia, dalla confluenza con via Ammiraglio Ferdinando Acton all'intersezione con via Domenico Morelli;

2. il senso unico di circolazione nella carreggiata opposta a quella di cui alla precedente punto 1, dalla confluenza con via Ammiraglio Ferdinando Acton all'intersezione con via Domenico Morelli;

3. l’obbligo di svolta a destra verso via Chiatamone, per i veicoli transitanti su via Giorgio Arcoleo e diretti verso il centro.