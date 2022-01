Manutenzione straordinaria alla Galleria Vittoria: "Fondamentale per la sicurezza dei cittadini"

Una nuova serie di interventi di manutenzione straordinaria stanno per interessare la Galleria Vittoria e, anche se si è cercato di limitare i disagi, non mancheranno chiusure. Tutti i dettagli sono stati resi noti dall'assessore Cosenza.

“La manutenzione delle apparecchiature essenziali è fondamentale per la sicurezza e il benessere dei cittadini. Avviamo la manutenzione straordinaria di tutti gli aereatori della Galleria Vittoria. Verranno smontati e completamente revisionati a coppie, ovviamente di notte per avere il minimo impatto sulla circolazione. I sei aeratori rimanenti sono largamente sufficienti e le sonde che azionano gli aeratori in base alla concentrazione di Ossido di Carbonio e dell'opacità da inquinamento funzionano perfettamente.

Le lavorazioni di smontaggio della prima coppia saranno effettuate da Citelum dalle ore 23:30 di lunedì 31 gennaio alle ore 5:00 di martedì 2 febbraio e dalle ore 23:30 di martedi 2 febbraio alle ore 5:00 di mercoledì 3 febbraio. Il movimento da Piazza Vittoria verso Via Acton, conclude l’assessore, avverrà unicamente attraverso Via Chiatamone/Via Nazario Sauro, in quell'orario l'impatto sarà minimo. Nessuna chiusura nell'altra direzione”.