Galleria Vittoria, arrivata la prima parte dei nuovi cavi

E' arrivata oggi la prima parte dei nuovi cavi per il sistema di areazione della Galleria Vittoria di Napoli dopo la scoperta del furto avvenuto nei mesi scorsi. E' quanto reso noto in serata dall'assessore comunale alle Infrastrutture Edoardo Cosenza.

Proprio nelle ore precedenti, via social, Cosenza aveva voluto informare la cittadinanza sulla situazione della Galleria: "Meglio che parli io direttamente della Galleria Vittoria, senza filtri. 1) Qual e' la situazione con la Procura? C'è un eccellente rapporto istituzionale, ovviamente nel rispetto dei ruoli. La Procura e i Consulenti hanno ricevuto venerdì pomeriggio il materiale tecnico integrativo che hanno richiesto per la verifica della sicurezza strutturale. Adesso la Procura e i consulenti lo stanno valutando, nei tempi che riterranno. Ovviamente la Procura è libera di chiedere ulteriori chiarimenti. 2) Quando arrivano i nuovi cavi? Grazie all'interessamento del gestore della rete elettrica di Napoli, Citelum, rinforzata dal nostro personale intervento, arrivano in settimana. Poi ci vorrà il montaggio (pochi giorni). Poi la verifica degli impianti di aereazione spenti da 14 mesi, insieme ai Vigili del Fuoco che ovviamente hanno un ruolo fondamentale. Per la fornitura rapida dei cavi, che in condizioni normali richiederebbe svariate settimane, avevamo comunque sia un Piano B che un Piano C. 3) Quanto costerà finanziariamente al Comune? La risposta più plausibile è: nulla. Ma questo lo approfondiremo in seguito. L'importante adesso è fare presto perché alla Città una chiusura della galleria da oltre 14 mesi è costata e costa tanto, sia nella sostanza che nell'immagine", ha spiegato l'assessore in un post su Facebook.