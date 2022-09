Galleria via Pigna, divieto di transito veicolare per tre giorni: gli orari

Il Servizio strade e grandi reti tecnologiche ha in corso un appalto di progettazione esecutiva, fornitura e installazione, compresi i lavori necessari, di un sistema integrato di monitoraggio intelligente delle gallerie stradali del Comune di Napoli.

Pertanto, per consentire i lavori necessari all'installazione di pali per i pannelli a messaggio variabile, si è reso necessario istituire un dispositivo di traffico temporaneo nella galleria di via Pigna dell'asse perimetrale di Soccavo.

Nel dettaglio, nei giorni 5, 6 e 7 settembre 2022, dalle ore 7:00 alle ore 18:00, è stato istituito il divieto di transito veicolare nella galleria di via Pigna (ingresso Perimetrale Vomero – Soccavo - Pianura).