Presidio della polizia locale, chiusura di alcuni varchi di accesso e vigilanza notturna: così la Galleria Umberto sarà più sicura

Maggiore sicurezza attraverso l'allocazione del presidio della polizia locale, l'esecuzione dei lavori per chiusura di alcuni varchi di accesso e vigilanza notturna del sito. Di questo e di altro ancora si è discusso nel corso del nuovo incontro del Tavolo dedicato alla realizzazione di interventi coordinati per il recupero, la valorizzazione e la messa in sicurezza della Galleria Umberto I.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto di Napoli Claudio Palomba, hanno partecipato la vicesindaca Laura Lieto, il Capo di gabinetto del sindaco Maria Grazia Falciatore e il funzionario delegato della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio Rosalia D'Apice.

L'impegno del Comune a velocizzare i procedimenti relativi ai lavori

Nel corso della seduta, nella quale - si legge in una nota della Prefettura partenopea - è stata unanimemente riconosciuta l'utilità del progetto soprattutto sotto il profilo della valorizzazione e recupero del sito, è stato sottoscritto un verbale preliminare alla prossima conferenza di servizi, che si svolgerà a breve, nel quale è stato cristallizzato l'impegno del Comune di Napoli a velocizzare i procedimenti relativi a tutti i lavori già condivisi con la sottoscrizione del verbale di intesa del 2 agosto 2022, inclusa la progettazione e l'esecuzione dei lavori per la chiusura di alcuni varchi di accesso alla Galleria (via Verdi, via Santa Brigida) e dell'Angiporto (lato san Carlo e piazzetta Matilde Serao).

È stato fatto, inoltre, il punto sul sistema di videosorveglianza presente all'interno della Galleria e si è data conferma dell'imminente consegna dei locali di proprietà di Sidief spa al Comune di Napoli per l'allocazione di un presidio della polizia locale.

La vigilanza notturna del sito

Successivamente sono intervenuti all'incontro anche il presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato Ciro Fiola, la delegata dell'Unione Industriali di Napoli Felicetta Stanco, il vicepresidente vicario di Confcommercio Campania Luigi Muto, il presidente di Confesercenti Napoli Vincenzo Schiavo e la presidente di Aicast Imprese Italia Liliana Langella, che hanno manifestato la propria disponibilità a contribuire alle spese per la vigilanza notturna del sito.