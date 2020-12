Galleria Laziale, nuova chiusura: il dispositivo di traffico

Stop temporaneo alla circolazione nella Galleria Laziale. La chiusura dell'importante arteria servirà per effettuare i lavori di adeguamento normativo ed efficientamento degli impianti di illuminazione e ventilazione.

Sarà in vigore dalle ore 23 del 15 dicembre alle ore 6 del 16 dicembre.

Durante le ore di chiusura, Palazzo San Giacomo con un'ordinanza ha istituito un particolare dispositivo di traffico. Nel dettaglio, i veicoli provenienti da Fuorigrotta potranno per raggiungere il centro percorrere via Caravaggio - via Manzoni - via Orazio; via Nuova Cinthia - Tangenziale di Napoli direzione Capodichino - uscita zona centro; via Diocleziano - viale Cavalleggeri D'Aosta - via Pasquale Leonardi Cattolica - discesa Coroglio - via Posillipo.