L'attrazione più apprezzata d'Italia è a Napoli

E' napoletano il sito più apprezzato d'Italia dai turisti, almeno secondo il portale di apprendimento Prepy. La ricerca, condotta sulle attrazioni con almeno 1.500 recensioni nelle città più popolose d'Italia, ha sancito che la Galleria borbonica, in via Morelli, è il luogo più ammirato, con il 97,5 per cento di commenti positivi.

Lo studio ha portato anche alla classifica dei luoghi più deludenti. Napoli è presente nella top ten con il Maschio Angioino, che ha ricevuto il 24 per cento di commenti negativi. Meraviglioso all'esterno, il Castel Nuovo non offre molto da vedere all'interno, a differenza di molte roccaforti e palazzi storici in giro per l'Europa.

Ma la graduatoria dei luoghi meno apprezzati ha diversi esempi illustri. In testa, con il 50 per cento di commenti negativi, infatti, c'è la casa di Giulietta che, oltre a essere un falso storico (Giulietta è un personaggio di finzione) risulta essere troppo affollata. Nei peggiori 30 troviamo anche Mirabiliandia, il teatro greco di Siracusa, il Ponte di Rialto a Venezia e Ponte Vecchio a Firenze.