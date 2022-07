Nuovi scarichi fognari alla Gaiola: "Così devastano il mare di Napoli"

"Il mare di Napoli è a rischio". L'allarme lanciato dagli ambientalisti è di quelli che fanno saltare dalla sedia. Il grido degli esperti si riferisce al progetto di un secondo scarico fognario nell'Area marina protetta della Gaiola che Invitalia si appresta a realizzare nell'ambito della bonifica di Bagnoli. Progetto che coinvolge anche il Comune di Napoli, il Commissariato alla bonifica e il Ministero della Transizione ecologica. Quest'ultimo è in un evidente conflitto di interesse perché, di fatto, è l'Ente che controlla sia l'Area marina protetta che il Sito di interesse nazionale di Bagnoli.

Che in una zona di alto pregio naturalistico ci sia uno scolmatore di acque reflue è già difficile da accettare. "Immaginare che se ne costruisca un secondo sfiora la follia" afferma l'ambientalista Roberto Braibanti. Lo scarico attualmente presente è conosciuto come Arena Sant'Antonio e periodicamente affligge danni ingenti alle acque della Gaiola e di tutto il litorale fognario.

Guai a chiamarlo scarico fognario, eppure nell'estate del 2021 il troppo pieno di Cala Badessa, tra Nisida e Posillipo, causò uno stop alla balneabilità non solo nel tratto in cui sfocia ma lungo l'intera costa napoletana. Proprio a partire dallo splendido mare della Gaiola, lo specchio d'acqua di un'area marina protetta, Napoli si vide privata del suo mare con una motivazione inequivocabile: inquinamento da colibatteri.

Sono anni che le associazioni ambientaliste denunciano, inascoltate, l'impatto di quello scarico. Talmente inascoltate che l'attuale progetto di Invitalia per la riqualificazione di Bagnoli prevede di costruirne un secondo a poche centinaia di metri, nella zona della spiaggetta di Coroglio.

Una decisione rischiosa dal punto di vista ambientale ma anche normativo, della quale è stato investito nei primi mesi di quest'anno – attraverso un'interrogazione parlamentare presentata dalla deputata di LeU Rina De Lorenzo – anche il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

“La direttiva europea numero 93 del 1992 fissa dei paletti molto rigorosi sugli interventi che gli Stati possono porre in essere nei pressi delle aree marine protette – ha spiegato l'onorevole De Lorenzo a NapoliToday – Per l'Europa, in quelle zone gli interventi che modificano l'habitat di flora e fauna devono rispettare vincoli paesaggistici e di tutela dell'ambiente. Provvedimenti che disattendono la direttiva possono comportare l'avvio di un contenzioso con l'Europa”.

Insomma: per risolvere il problema delle fogne rischiamo contemporaneamente di mettere a repentaglio la balneabilità in tutta la città ed una pesante multa dall'Europa.

Come funziona lo scolmatoio

A spiegarci il funzionamento dello scolmatoio e il perché della loro contrarietà ad un ulteriore scarico sono Roberto Braibanti, ambientalista e presidente dell'associazione Gea-Ets, e Maurizio Simeone, direttore dell'Amp (Area marina protetta) Parco sommerso di Gaiola.

“Al momento il collettore dell'arena Sant'Antonio fa un lavoro semplice – spiega Braibanti – cioè prende parte delle fogne di Bagnoli e dei quartieri limitrofi e le raccoglie. Il materiale (3,6 metri cubi al secondo) una volta raccolto, è convogliato in parte (1,5 metri cubi al secondo) al depuratore di Cuma e quindi trattato, in parte invece (2,1 metri al secondo) finisce in acqua”. Come? Allo stato attuale attraverso un passaggio nei primi metri di costa, e due a -40 metri di profondità, quindi (relativamente) al largo. Riassumendo, in condizioni normali 2,1 metri cubi al secondo di scarichi fognari finiscono direttamente nelle acque dell'area marina protetta. La portata di piena, quella che si raggiunge con le piogge, è però drasticamente maggiore. “L'impianto attuale è stato realizzato nel 2001 per scaricare 70/80 metri cubi di acqua al secondo – ci dice Maurizio Simeone – e già oggi ne arrivano di più, siamo a intorno ai 100 metri cubi al secondo”.

Un impianto sottodimensionato rispetto alle reali necessità. “Il problema delle fogne è reale e tutte le grandi aree cittadine devono affrontarlo. Il punto è come”, spiega Braibanti. Simeone fa un excursus storico sulla questione: “La situazione dello scarico fognario nella Zsc (acronimo di Zona speciale di conservazione, ndR) Gaiola-Nisida l'abbiamo segnalata con numerosi esposti fin dal 2009. Ci hanno sempre risposto che l'unica soluzione possibile sarebbe potuta venire rimettendo mano all'intero piano fognario dell'area, cosa che sarebbe stata fatta con la riqualificazione di Bagnoli. Quando poi siamo andati a leggere i documenti della conferenza di servizi, nel 2021, abbiamo visto che il progetto realizzato da Invitalia di fatto vuole aprire un nuovo scarico sulla spiaggia di Coroglio”.

Resta una questione da affrontare, ovvero quella delle modalità con cui il materiale finisce a mare. Esiste una qualche forma di schermatura? Sì, o almeno dovrebbe esistere. Lungo il percorso del collettore Sant'Antonio si trova oggi un impianto di trattamento meccanico, una griglia. Al momento la griglia che c'è è ritenuta però – in modo unanime – largamente insufficiente, oltre che scarsamente manutenuta. E se già normalmente in caso di pioggia forte entra in azione un meccanismo di bypass della griglia, cioè l'acqua non passa più attraverso essa ma il suo percorso viene deviato e finisce direttamente in mare, il bypass con una griglia non manutenuta e dalla grandezza insufficiente avviene quasi di continuo. Il risultato è il rilascio in acqua dei materiali più disparati anche di grandi dimensioni. Quindi, spesso, difficilmente biodegradabili e altamente inquinanti.

Il progetto di Invitalia nel dettaglio

Il progetto di Invitalia, dal canto suo, prevede la costruzione di un secondo scolmatoio con una terza condotta sottomarina. “ L'idea – spiega ancora Simeone dell'Amp Parco sommerso di Gaiola – è alleggerire il collettore di Cuma convogliando sull'arena Sant'Antonio i reflui e l'acqua di prima pioggia del bacino che raccoglie Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo e Pianura, questo potenziandone la portata di piena dagli attuali 100 metri cubi al secondo a 189 metri cubi al secondo”.

Filippo De Rossi, ex rettore dell'Università del Sannio, è sub-commissario alla riqualificazione del Sin (Sito di interesse nazionale) Bagnoli-Coroglio. Invitalia di fatto agisce su mandato dell'ente commissariale per cui lavora De Rossi. Siamo entrati con lui nel dettaglio del progetto. “È tutto ancora in fase di elaborazione – ci ha spiegato – allo studio della fattibilità tecnico-economica seguiranno interlocuzioni che poi porteranno al progetto definitivo. In questa fase sono al vaglio diverse possibilità”. Si tratta di un'opera che “non interessa direttamente la riqualificazione del Sin Bagnoli-Coroglio e quindi l'ente commissariale, ma che è stata affidata da Comune di Napoli e Regione Campania ad Invitalia perché la condotta passa da lì”.

Secondo il sub-commissario, “le sostanze inquinanti non aumenteranno, anzi ne aumenterà il grado di diluizione. Ci sarà una maggiore portata di acque bianche, il carico delle acque pluviali, non aumenterà la portata di acque nere”. Sono in programma anche due ulteriori accorgimenti, ovvero il raddoppio del materiale organico che sarà indirizzato a Cuma, e migliorie per quanto riguarda l'impianto di trattamento meccanico.

“Già adesso in condizioni ordinarie buona parte del materiale organico viene indirizzato con una pompa verso l'impianto di Cuma – spiega a proposito del primo punto De Rossi – Abbiamo convenuto con Invitalia che questo impianto di pompaggio deve almeno raddoppiare la sua portata".

Sull'impianto di trattamento meccanico aggiunge: “Il nuovo progetto vuole introdurre un'importante griglia per i materiali più grandi, che andrebbe a sostituire la griglia attuale sottodimensionata e non manutenuta. A questa poi si aggiungerà il trattamento di dissabbiatura, laddove la sabbia è uno dei primi veicoli per il passaggio di colibatteri. In questo modo si ridurrà sia il materiale inerte, che il materiale biologico che viaggia con questo. Non solo. È stata prescritta dopo il dissabbiatore un'ulteriore griglia a trama fine, per mantenere ulteriormente corpi più piccoli. Naturalmente resterà il bypass, non è pensabile di dimensionare un impianto per una portata di 180 metri cubi al secondo”.

De Rossi ha poi sottolineato anche l'importanza di una terza condotta sottomarina: “Abbiamo anche chiesto un aumento della quantità di materiale diretto verso le condotte sottomarine, portandole da due a tre, e di allontanarle ulteriormente dalla costa. Il risultato desiderato è di diminuire ciò che viene scaricato nei primi metri della costa, ed aumentare quanto invece finisce a largo. Quando il materiale finisce a profondità maggiori, nel risalire la colonna d'acqua che lo separa dalla superficie si diluisce sempre di più”.

Le criticità secondo gli ambientalisti

Diversi punti di quanto ci è stato illustrato da Filippo De Rossi vengono criticati dagli ambientalisti. Innanzitutto, secondo questi, non è vero che una maggiore portata di acque bianche (a parità di acque fognarie) migliorerà la situazione, anzi. “In mare finirà la prima pioggia che porterà con sé materiale di delavamento urbano – denuncia Simeone – Cioè una delle cose più inquinanti che ci siano. Idrocarburi, metalli pesanti, stiamo parlando di un'area urbana intensamente edificata come Napoli Ovest, pensate a che cosa può raccogliere in strada l'acqua piovana”.

Il direttore di Amp Parco sommerso di Gaiola, rispetto al sub-commissario, la vede in modo diametralmente opposto anche per quanto riguarda il nuovo impianto di trattamento meccanico e la terza condotta sottomarina: “Mentre oggi le condotte sottomarine che scaricano a -40 metri di profondità sono due, ed escono da un impianto di grigliatura e dissabbiatura, nel nuovo schema gli scarichi passano a tre ed escono direttamente dalla vasca principale, questo dopo soltanto una grigliatura grossolana. Insomma la quantità degli scarichi sarà certamente peggiore”.

C'è poi il problema del numero crescente di piogge: “L'acqua del collettore finisce a mare non appena c'è un piccolissimo acquazzone – spiega Simeone – ed è facile, visto quanto sta succedendo con il cambiamento climatico, la soglia del troppopieno si raggiunga sempre più frequentemente”.

Ulteriori ombre sulla situazione – presente e futura – dell'arena Sant'Antonio le getta, poi, una richiesta di Invitalia all'Autorità portuale, ovvero di non rinnovare ad un imponente allevamento di mitili antistante la costa della Gaiola la concessione, questo a causa della “presenza di fonti di contaminazione”. Era il 2018, ed in effetti – come ci è stato confermato dal titolare dell'azienda che la gestisce – la concessione alla mitilicoltura in questione è stata successivamente rinnovata ma in una posizione leggermente differente e con confini diversi.

Ma se lo scarico di Cala Badessa non è così impattante, perché sottolineare la “presenza di fonti di contaminazione”? E ancora, su quali basi è stato deciso lo spostamento dell'allevamento di cozze? È stato fatto uno studio delle correnti marine della zona, prima della stesura del progetto di un secondo scarico a Coroglio del collettore?

A quanto pare no. “Non so se Invitalia ha fatto uno studio delle correnti – ci ha detto il professor De Rossi – Però per lo studio di un modello dinamico è necessario un set di dati iniziali, e loro effettivamente in un incontro ci hanno manifestato la volontà di installare dei sensori nel tratto di mare interessato. Lo scopo è avere il set di dati iniziali sul quale far girare il modello”.

È l'onorevole Rita De Lorenzo, autrice dell'interrogazione parlamentare al ministro, a spiegare perché si tratta di un'indagine fondamentale: “Questo tipo di intervento (il secondo scolmatoio, ndR) potrebbe avere conseguenze molto negative se le correnti marine orientassero i flussi di acque reflue verso la spiaggia. Un rischio che non riguarda solo Coroglio ma l'intera Napoli”.

“Se scarico un liquido in un tratto di mare – le fa eco Maurizio Simeone – devo capire come poi si disperde. È un argomento delicato che andrebbe trattato delicatamente e con le competenze opportune”.

Un'ultima criticità riguarda la zona in cui si è scelto di operare. “Come una bomba questo materiale proveniente dal collettore arriverà in una delle aree più importanti dal punto di vista biologico, naturalistico, archeologico e paesaggistico del nostro mare – insiste Simeone dell'Amp – Non è un caso che la Gaiola sia una Zsc, sito riconosciuto dall'Unione Europea, con al suo interno l'Area marina protetta (dallo Stato) del Parco Sommerso di Gaiola. Abbiamo uno degli habitat più importanti del mediterraneo che è il coralligeno, gli ultimi tre banchi di coralligeno della costa napoletana sono qui, racchiusi in questo piccolo specchio d'acqua. Si tratta di uno dei più importanti hot-spot di biodiversità nel mare. Stiamo parlando del polmone biologico del mare di Napoli e l'idea di utilizzarlo come area sacrificale per gli scarichi fognari pare abbastanza anacronistica”. “Qui abbiamo – aggiunge Roberto Braibanti – due grandissimi allevamenti di mitili, otto stabilimenti balneari, e il progetto della grande spiaggia pubblica di Bagnoli. Anche soltanto pensare di scaricare qui dei colibatteri fecali mi pare fuori da ogni logica”.

Soluzioni alternative?

L'onorevole De Lorenzo dal ministro Cingolani ha incassato ad oggi “l'impegno di valutare la correttezza del progetto di Invitalia e la sua coerenza con la normativa di tutela ambientale, italiana ed europea”.

La domanda è quindi: esistono alternative per quello scarico di acque pluviali e fognarie? “Una soluzione diversa – ci spiega il presidente di Gea-Ets Braibanti – potrebbe essere quella di fare un depuratore vero a Bagnoli, un impianto moderno e non inquinante, adeguato alla quantità di abitanti che si va a coprire. Anche in questo caso con le piogge si verificherebbe il troppopieno, però dopo un adeguato studio delle correnti si potrebbe immaginare una condotta per portare le acque ad una sufficiente distanza dalla riva”. Una prospettiva, quella del mini depuratore a Bagnoli, che il sub-commissario Filippo De Rossi ritiene però essere infattibile: “Ci vogliono portate importanti per costruire un depuratore, in tutta la Campania ne abbiamo sette, e c'è quello di Cuma a pochi chilometri dall'area di cui stiamo parlando. Inoltre, per un depuratore a Bagnoli, la Soprintendenza per la tutela del paesaggio ora come ora non darebbe mai l'autorizzazione”.

E se invece il nuovo scarico fosse diretto, sempre previo studio delle correnti, verso via Napoli e non sul versante di Coroglio, così da salvaguardare la Zsc Gaiola-Nisida? “Tecnicamente è possibile – ci risponde ancora De Rossi – ma qui abbiamo un conflitto di interessi. Da un lato c'è un'area protetta, dall'altro un sito di interesse nazionale su cui lo Stato sta investendo tantissimo. Entrambe le aree sono sotto il Mite (Ministero della Transizione ecologica, ndR), deve decidere il Mite dove vuole scaricare”.