Gaetano pronto a lasciare il Castello delle Cerimonie? "Vi dico come stanno le cose"

Gaetano pronto a lasciare il Castello delle Cerimonie? A fare chiarezza, con un video, è lo stesso caposala de La Sonrisa a fare chiarezza. "Al momento non lascio il Castello, ma cerco anche altre strade", spiega.

Ma quali sono queste strade? Nel video Gaetano parla deòlla sua voglia di mettersi in gioco, in una veste diversa, dopo l'enorme esperienza maturata in questi anni di servizio.

In sostanza, Gaetano si propone come organizzatore di eventi. "Voglio mettere al servizio degli altri la mia grande esperienza. La voglio donare", dice il caposala più amato della tv.