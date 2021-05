Da "Il Boss delle Cerimonie" a "Terra mia", Gaetano: "Abbiamo portato Napoli in Svizzera"

Oggi è partita ufficialmente l'avventura di Gaetano, il noto caposala del programma "Il Boss delle Cerimonie", che si è trasferito in Svizzera. Gaetano, dopo un periodo senza lavoro a causa del Covid, è stato chiamato in terra elvetica da Marco Falvo: chef napoletano che a Soletta (vicino Berna) ha deciso di aprire "Terra mia".

Il ristorante ha un'impronta italiana, o per meglio dire napoletana. Oggi c'è stata l'inaugurazione e mentre la giornata di lavoro è ancora in corso, NapoliToday ha raccolto la testimoniaza proprio di Gaetano e di Marco.

"Una grande emozione"

"Abbiamo portato Napoli e l'Italia in Svizzera. La gente ci ha sostenuto e la cosa bella è che le prime persone arrivate al ristorante hanno fatto oltre 60 km per vedere il 'gigante buono' all'opera. Mi seguivano nel programma e sui social. Appena arrivati mi hanno detto che sono miei fans", ha dichiarato Gaetano visibilmente emozionato.

"Tanti sono arrivati per conoscermi, per vedermi di persona, per abbrcciarmi - ha continuato - Tutto questo è stato bellissimo. Qui la location è magica e questa nuova esperienza non poteva partire meglio. La gente sta affollando il locale da quando abbiamo aperto e ancora ora c'è gente seduta ai tavoli. Questa non è una cosa da poco se pensiamo che in Svizzera si cena verso le 18. Il mio supporto a Marco, dopo l'inaugurazione, sembra abbia portato i suoi frutti. Ringrazio Marco per questa possibilità e auguro lunga vita al Terra mia".

"Tanti qui per Gaetano"

Emozionato anche lo stesso Marco Falvo che, al telefono con noi, ha dichiarato: "La giornata è stata molto intensa, ci sono state da fare tante cose. Però, ne è valsa la pena. Ci siamo tanto divertiti. Tante persone sono venute per salutare il nostro Gaetano: ci tenevano a vederlo da vicino. Questo è stato bellissimo, come è stato bellissimo ritrovare tanti italiani qui. Diciamo che è stato un grande momento di aggregazione come non lo vivevamo da tempo. Siamo stanchi, ma la giornata finisce con il sorriso. Domani si riparte, puntando soprattutto sulla qualità che vogliamo dare ai nostri clienti".