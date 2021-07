Il controforum degli ambientalisti: "No all'ipocrisia del G20"

Un controforum per smascherare le ipocrisie sull'ambiente dei Grandi 20. Con questa prospettiva è stata organizzata la giornata di confronto tra ambientalisti alla vigilia del G20 che si terrà a Napoli il 22 e 23 luglio, con la presenza dei ministri dell'Ambiente.

Friday for future e Bees Against G20 hanno prmosso il confronto tra diversi movimenti che hanno portato avanti lotte nei vari territori e docenti ed esperti da tutto il mondo, come Vandana Shiva e Sonia Guajajara. Annunciato, per il giorno 22 luglio, anche il corteo di protesta, con partenza da piazza Dante alle ore 16.