Furto per Aka7even, lo sfogo sui social: "Mi hanno spaccato la macchina"

Disavventura per Aka7even che ha subito un furto. L'ex allievo di Amici ha raccontato l'apisodio sulle storie di Instagram. Il cantante stava viaggiando verso l'aeroporto, quando nel corso di una sosta alcuni ladri hanno rubato tutte le valigie trovate all'interno dell'auto.

"Indovinate chi è tornato a casa per prendere altri vestiti perché hanno rubato tutte le valigie? Io", ha detto il giovane. "Mi hanno spaccato la macchina - ha spiegato - e hanno rubato tutto, ho un aereo fra poco e non so come fare. Il male che fate vi torna indietro. I vestiti si ricomprano la dignità no". Il cantante ha anche pubblicato la foto che mostra il finestrino con il vetro rotto.