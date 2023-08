Spettacolo piromusicale sul lungomare di Miliscola: "Sarà una meraviglia!"

Ultimo atto questa sera a Bacoli per la festa di Sant'Anna con il concerto di Clementino e lo show finale a conclusione dell'evento.

"Sarà una meraviglia! Bacoli si prepara a vivere lo spettacolo piromusicale sul lungomare di Miliscola. Per la prima volta, tra spiaggia e mare. Sullo sfondo, Procida, Ischia, il Vesuvio. Si terrà a chiusura della Festa di Sant’Anna. Subito dopo il concerto. Dalle 0.30. Ci incammineremo, tutti insieme, dalla Villa Comunale, fino a Miliscola. Dal lago Miseno, al mare. Attraversando la strada, la pista ciclabile. Luci, colori, musica e fuochi pirotecnici. Magia. Saremo sulla spiaggia pubblica di Miliscola, ex Lido Aurora. Preparatevi a viverlo, da ogni parte della città. Sarà visibile praticamente ovunque. Sceglietevi il miglior posto possibile. Da casa, affacciati alla finestra, al balcone. In barca, dai belvedere. Ovunque si veda la spiaggia. Un incanto. Siamo entrati nella parte finale di una festa popolare che sta attirando in città sempre più gente. Saranno attive le navette comunali. Da Cuma, da Baia, dal Fusaro, da Cappella. Un servizio che garantiamo a tutti, gratis. Godiamoci la festa", scrive il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione in un post su Facebook.