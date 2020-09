Funivia dei 2 Musei, il progetto: dal Mann a Capodimonte in 6 minuti

In 6 minuti dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli a Capodimonte. Questo il progetto della cosiddetta Funivia dei 2 Musei, lanciato dall'attuale Governatore della Campania Vincenzo De Luca nei giorni scorsi.

Il Progetto, redatto da EAV, da condividere e verificare con gli enti competenti, ha lo scopo di connettere in maniera efficace i due poli museali principali della città di Napoli, quello a valle costituito dal MANN e quello a monte costituito dal Museo di Capodimonte nell’ottica di un potenziamento del sistema museale della città che risponda alla sempre maggiore richiesta di cittadini e visitatori.

"Attualmente il Museo Archeologico - spiega il presidente di Eav Umberto de Gregorio - risulta molto ben integrato nel circuito dei collegamenti pubblici della città e quindi facilmente raggiungibile sia dai cittadini sia dai turisti, mentre il Parco ed il Museo di Capodimonte sono collegati al centro città esclusivamente da due linee di autobus urbani. L’infrastruttura in oggetto, inoltre, costituirebbe oltre ad un nuovo mezzo di comunicazione anche un elemento di attrazione in sé capace di implementare e potenziare l’offerta turistica della città. Il progetto prevede quindi la realizzazione ex novo di 2 stazioni agli estremi del percorso funiviario e di 3 piloni intermedi (magari delle opere d’arte) di sostegno del suddetto sistema. L’accesso alla stazione di valle è stato studiato verificando due ipotesi alternative che prevedono o la realizzazione di un camminamento ipogeo che colleghi la stazione della Metropolitana Linea 1 di Museo con la stazione di valle della funivia, oppure l’attraversamento da parte dei cittadini e dei visitatori del cortile esistente tra il Braccio Nuovo ed il Museo Archeologico per raggiungere la suddetta stazione".

Gli interventi principali consistono nella:

· Realizzazione stazione di valle localizzata negli spazi esterni dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Paolo Colosimo

· Realizzazione del percorso e degli ambienti ipogei per il posizionamento dei collegamenti verticali tra l’edificio denominato Braccio Nuovo del Museo Archeologico di Napoli ed il piazzale dell’Istituto Colosimo

· Realizzazione della stazione di monte inserita nel Real Bosco di Capodimonte

· Realizzazione di n.3 sostegni intermedi (piloni)

· Realizzazione dell’impianto cabinoviario

Dati e dettagli del progetto

Valore delle opere da realizzare: € 33.000.000

Durata dei lavori: 18 mesi

Livello di progettazione disponibile: fattibilità tecnica ed economica

Tempo di percorrenza del viaggio: 6 minuti

Portata passeggeri: 2068 persone/ora

Soggetti coinvolti: Regione Campania / EAV / Comune di Napoli / Sovrintendenza

