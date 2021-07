Funivia Faito, De Gregorio (Eav): "Blackout nella centrale. Nessun panico"

“Sul Faito c’è stato un blackout nella centrale di Castellammare e quando è ripresa l’energia il calo-aumento di tensione ha fatto scattare la manovra di sicurezza. Va letta proprio in un’altra maniera rispetto al Mottarone perché tutto è andato bene dopo che sono scattate le procedure di sicurezza”. Lo ha detto il presidente Eav Umberto De Gregorio intervenendo su Radio Crc Targato Italia.

Poi ha aggiunto: “Non ci sono stati terrore né panico, sicuramente un po’ di paura. Non esiste un sistema perfetto nei trasporti. Nella mia vita conosco 4 persone che sono morte in incidenti e non è che da allora non sono più andato in automobile. Se prevale la paura noi possiamo solo chiudere la funivia. Dobbiamo essere razionali, le funivie hanno percentuali di sicurezza superiori all’auto. La presenza del nostro rappresentante a bordo è stata fondamentale perché ha la funzione di dare serenità ai passeggeri”.

Infine De Gregorio ha annunciato lo sblocco per la linea 7: “Il collegamento tra circumflegrea e cumana è importantissimo, collegando parco San Paolo, via Terracina, Edenlandia e Bagnoli. Con il parco c’erano stati molti problemi nel rapporto con i cittadini, ci sarà un nuovo finanziamento con il Recovery Plan. Va a coprire un vuoto come l’università Monte Sant'Angelo scollegata”.