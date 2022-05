Una funicolare sotterranea tra Mann e Capodimonte: l'idea di Manfredi e Cosenza

L'idea non è nuova ma quasi. Una funicolare sotterranea che unisca i poli museali napoletani, quello di Capodimonte e il Mann. Gaetano Manfredi e Edoardo Cosenza ci credono, e pare pensino di poter inserire il progetto tra quelli finanziabili col Pnrr.

Il "vecchio" progetto della funivia

Qualcosa del genere in realtà è nell'aria da un paio d'anni. La Regione attraverso l'Eav aveva finanziato uno studio di fattibilità realizzato dall'Acam (Agenzia Campana Mobilità) per una funivia aerea lunga 1,6 km. La “funivia dei due musei” avrebbe unito piazza San Giuseppe dei Nudi e viale Colli Aminei, la prima collegata al Mann con un tapis roulant e il secondo al Polo di Capodimonte con un sottopasso. Progetto ambizioso – De Luca l'aveva inserito nelle sue “idee per Napoli” – ma che ancor prima di entrare nella fase esecutiva si è scontrato con due problemi: il pesante impatto ambientale di piloni alti decine di metri in pieno centro storico, e la mancanza di fermate intermedie utili ad una mobilità non semplicemente turistico-culturale.

Il nuovo approccio che coinvolge la Sanità

Si tratta di problematiche che il nuovo approccio di Palazzo San Giacomo – non scavalcare la Sanità, ma “coinvolgerla” nel passaggio – vorrebbe superare. La funivia sotterranea infatti utilizzerebbe cave già esistenti non impattando dal punto di vista ambientale sull'area, e avrebbe fermate in corrispondenza di luoghi simbolici come il cimitero delle fontanelle o le catacombe di San Gennaro.

Si farà davvero? Difficile dirlo oggi. Così com'è difficile stimare il costo dell'opera e i tempi di realizzazione. Si parla di 2,5 milioni per un'attesa di 4 anni, ma sembrano proiezioni davvero ottimistiche. Quello che è certo è che la zona della Sanità è considerata al momento di interesse primario nel contesto di riqualificazione del centro cittadino.