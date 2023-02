Funicolare di Montesanto, attivato taxi sostitutivo per utenti con disabilità motoria

Anm informa che, causa chiusura per sostituzione dell’ascensore di Morghen della funicolare di Montesanto, per agevolare lo spostamento degli utenti con disabilità motoria che devono salire al Vomero o devono scendere dal Vomero per andare al C. V. Emanuele o a Montesanto, è stato istituito il servizio taxi sostitutivo.

Il servizio è attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 7.00 alle ore 21.30.



Le modalità di prenotazione sono le seguenti:

- utente con disabilità motoria dotato di carrozzina pieghevole: l’utente giunto presso una delle stazioni della funicolare di Montesanto deve comunicare l’esigenza al personale Anm che contatterà il taxi per il trasporto gratuito (all’utente va dato il biglietto compilato da consegnare all’autista del taxi).

- utente con disabilità motoria dotato di carrozzina NON pieghevole: l’utente deve chiamare 24 ore prima al numero 081 763 6490 comunicando il nominativo, recapito telefonico, l’ora, la stazione e il giorno dello spostamento. In questo caso non viene rilasciato biglietto.