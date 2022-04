Riapre la Funicolare di Mergellina: una corsa ogni 10 minuti

Riapre al pubblico la Funicolare di Mergellina. Alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi e dell'assessore comunale ai Trasporti Edoardo Cosenza è partita la prima corsa dopo un anno e mezzo di lavori e aggiornamento professionale. Un iter partito durante l'amministrazione de Magistris e conclusosi oggi.

La funicolare offrirà una corsa ogni 10 minuti e sarà servita da una ventina di addetti dell'Anm. Proprio sull'azienza di trasporto, l'assessore Cosenza ha parlato di una nuova epoca: "Finalmente potremo contare su un'entrata certa sia da parte del Comune che della Regione. Inizia una fase importante di confronto tra Comune e sindacati. Il problema delle partecipate è stata l'ingerenza della politica, mentre queste aziende devono essere valutate solo per obiettivi. Il 2022 è un anno importante per il traporto perché entreranno in funzione i nuovi treni della Linea 1 e partirà anche la Linea 6".

Per il sindaco Manfredi bisogna fare di più sul fronte servizi. Nel weekend di Pasqua la città ha accolto oltre 100mila visitatori e ciò significa che dobbiamo ancora migliorare in aspetti come trasporti e decoro urbano. Nel giorno di Pasqua, per esempio, l'Anm ha lavorato solo mezza giornata: "Questo è un aspetto che fa parte di un discorso più ampio che andrà fatto con l'Azienda. Con il Bilancio avremo anche più risorse da investire" ha concluso il primo cittadino.