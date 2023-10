Funicolare di Chiaia, Manfredi: “L’obiettivo è farla ripartire dalla prossima estate”

“I lavori sono cominciati, in settimana è stata smontata la sala macchina. Il nostro obiettivo è di farla ripartire dalla prossima estate. Ora bisogna rifarla praticamente da capo, perchè ogni componente tecnico va sostituito. Abbiamo ereditato una situazione complicata, quella funicolare doveva chiudere nel 2017 e quando siamo arrivati dovevamo chiuderla per forza. Abbiamo dovuto trovare altre risorse”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della situazione della Funicolare di Chiaia, chiusa da oltre un anno per i lavori di revisione ventennale.

Il primo cittadino partenopeo ha parlato anche del futuro dei trasporti in città: “Investiremo su quelle che sono le priorità, sui trasporti e sul prolungamento degli orari. Vogliamo aprire la Linea 6 in vista dell’anno prossimo. Ci saranno nuovi autobus per migliorare il servizio su gomma. Avevo promesso che avremmo raggiunto l’obiettivo del prolungamento orario dei mezzi pubblici nel week-end. C’è stato un grande sforzo da parte di Anm. Vogliamo un orario prolungato in tutta la settimana, ma per ora lo faremo solo nel week end. Il nostro obiettivo è che i napoletani possano vivere la città di notte anche con i mezzi pubblici”.