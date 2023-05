Funicolare di Chiaia: trovata la ditta che farà i lavori

La storia infinita della Funicolare di Chiaia sembra finalmente al suo epilogo. Palazzo San Giacomo ha infatti annunciato in una nota che i lavori di manutenzione ventennale sono stati aggiudicati alla Società Graffer Srl. Dalla stipula del contratto - precisa il Comune - per cui sono necessari i tempi tecnici per le verifiche e gli affidamenti, "entro due mesi, la società avrà poi 10 mesi di tempo per concludere tutte le lavorazioni previste nel bando". L'impianto, quindi, chiuso il 1 ottobre 2022 con la previsione di riapertura entro 6 mesi, dovrebbe poter tornare operativo entro maggio 2024