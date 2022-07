La Funicolare di Chiaia chiude: "Lavori necessari"

Treni nuovi, funicolari, stazioni della metro. Gaetano Manfredi parla a 360 gradi del trasporto pubblico napoletano a margine della presentazione del programma di lavori per la Tangenziale. All'inizio del 2023, la Funicolare di Chaia chiuderà per alcuni mesi: "La linea ha già ricevuto il massimo delle proroghe possibili, adesso bisogna fermarsi per lavori necessari al suo funzionamento. Stiamo lavorando affinché non si perda un solo giorno e la chiusura coincida con i tempi del cantiere".

Ritardo sulla messa in servizio dei nuovi treni per la Linea 1 della Metropolitana. Su questo, il sindaco si èmostrato spazientito nei confronti di Roma e in particolare con l'Anfisa, l'ente di controllo sicurezza dei treni: "La sicurezza è fondamentale, ma se la sicurezza diventa burocrazia si allungano i tempi. Ho fatto presente a Roma che le operazioni devono essere più veloci".