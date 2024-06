Lavori Funicolare di Chiaia, il vecchio argano va via

Nuovo aggiornamento sui lavori di revisione ventennale della funicolare di Chiaia. Come mostrato in un post social dall'assessore comunale ai trasporti e alle infrastrutture Edoardo Cosenza, è stato rimosso il vecchio argano.

L'impianto, per gli interventi in questione, è chiuso dal 1° ottobre 2022 e dovrebbe riaprire entro la fine del 2024. Con i lavori tutti gli impianti saranno sottoposti a interventi di rinnovamento e adeguamento tecnico previsti dalla norma vigente in materia. In particolare saranno sostituite tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche della sala argano e degli impianti connessi alla trazione, saranno realizzate tutte le attività relative alle vie di corsa, alle infrastrutture, ai treni e tutte le attività per la funzionalità e la sicurezza dell’esercizio.