Sostituita una fune della Funicolare Centrale

Giornata importante quella di oggi per la Funicolare Centrale di Napoli, con la sostituzione di una fune.

"L'attenzione alla sicurezza è fondamentale per tutti i sistemi di trasporto pubblico, in particolare per gli impianti funicolari - afferma l'assessore ai Trasporti del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza - Abbiamo sostituito, con la professionalità del personale Anm, la fune di trazione della Funicolare Centrale, una fune di 14,5 mm di diametro, 1,5 km di lunghezza e 13 tonnellate di peso".

"Un'attività - aggiunge l'esponente della giunta Manfredi - unica nel suo genere, effettuata con le nostre risorse tecniche. La sostituzione è stata ultimata in un giorno. La riapertura della funicolare è prevista per domani alle 15 ma cercheremo di anticipare al massimo".