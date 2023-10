Addio a Misterpellapazzo: fissati i funerali del noto tiktoker

Sono stati fissati i funerali di Lorenzo Delle Femmine, a tutti noto come Misterpellapazzo. Il tiktoker è morto ieri a 40 anni in una clinica di Acerra a seguito di un infarto. La notizia della sua tragica scomparsa ha subito fatto il giro dei social e in tanti si sono radunati all'esterno del nosocomio in provincia di Napoli.

I funerali di Misterpellapazzo si terranno oggi, martedì 3 ottobre, alle ore 19 presso la chiesa Maria Santissima Annunziata di Licignano a Casalnuovo. Intanto sui social continuano ad arrivare messaggi per la famiglia. Lorenzo, ricordiamo, era sposato con Susy e lascia tre bambini.

Rita De Crescenzo, in un video, chiede rispetto proprio per la famiglia. "Buonasera. Abbiate rispetto per la famiglia. Non mettete video e foto perché ci stanno i bambini. Stanno i bambini e non vi permettete", ha detto la De Crescenzo.