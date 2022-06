Nessuna istituzione ai funerali di La Capria, Simona Izzo: "Ferito a morte"

Polemica sui social per l'assenza delle istituzioni ai funerali di Raffaele La Capria, lo scrittore partenopeo morto a Roma lo scorso 26 giugno a 99 anni. La pesante assenza è stata denunciata da Simona Izzo, attrice e consuocera di La Capria.

Questo il lungo post di Simona Izzo: "La Capria :.ferito a morte dalla indifferenza . Oggi nella chiesa di Santo Ignazio di Loyola a Roma , si sono svolti i funerali del maestro Raffaele La Capria , uno dei piu grandi scrittori del 900 , che si é spento sulla soglia dei cento anni. Molte le opere , molti i premi tra cui lo Strega e il Campiello , autore di sceneggiature indimenticabili, saggi che diventano libri di testo …tanti gli amici oresenti : siiciliano, trevis, albinati martone, perrella, daloya , d elia, le figlie alex e Roberta, i nipoti alice e tomaso venditti, Ricky ed io consuoceri di Dudu’ ed Ilaria , francesco venditti , il professor Chiariello che lo operó al cuore, corallo, iaja forte, melchionna e tanti altri. Chi non c era pero’ , e pesa dirlo, erano gli uomini delle istituzioni… a dire il vero , il sindaco Gualtieri, era passato a casa per le condoglianze e anche il ministro Bianchi… ci aspettavamo pero’, che venissero a dare l estremo saluto , all ultimo vate del novecento, i rappresentanti delle istituzioni . E invece , complice forse il caldo, l indifferenza , la mancanza di comunicazione, l’ agognato ponte di Pietro e Paolo esclusiva dei romani , non sono intervenuti alle esequie , coloro che dovrebbero rappresentare questo povero paese, a tratti smemorato , sciatto , ingrato , incosciente , sacrilego e scalcinato , irrispettoso e maleducato ( absit injuria verbis ) Resta , per fortuna ,l ‘ Opera omnia di la Capria che , come ha detto , nella commovente orazione funebre il giovane Tomaso, avremo il privilegio di leggere in eterno , visto che é stata immortalata in 2 Meridiani . Mi auguro che il Poeta , venga al piu’ presto ricordato , con una cerimonia ufficiale , promossa dalle Istituzioni . Almeno questo".