Addio a Franco Di Mare, la moglie: "Spero di averti reso felice. Mi amavi tanto"

"Non avrei mai pensato che questo momento potesse essere tanto lacerante". Con queste parole la moglie di Franco Di Mare, Giulia Berdini, ha ricordato il giornalista scomparso, al termine del funerale nella chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, a Roma.

"Spero di averti fatto felice"

"Mi hai insegnato a guardare la vita quotidiana dalla parte del bene - ha aggiunto - Franco vedeva sempre il bene. Mi hai coccolata, protetta, mi hai aiutato a capire i miei errori. Sei stato un compagno come si leggono nei libri e mi amavi tanto. Spero di averti fatto felice, se qualche volta non è successo perdonami".

Ora "dovrò camminare senza te al mio fianco, senza il tuo sorriso ad incoraggiarmi. Non so se ce la farò. Anche se sei dentro di me e lo sarai per sempre", ha concluso.

Il ricordo della figlia

Anche la figlia Stella, molto commossa e con un filo di voce, ha ricordato il papà: "So che oggi sarebbe meravigliato da questo clamore -ha detto- Grazie per la fiducia incondizionata, non mi hai mai fatto dubitare delle mie possibilità. Sapevo che volevo arrivare più in là, e ti ringrazio".