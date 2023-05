L'appello del presidente Eav: "Non accendete fumogeni sui treni. Si rischia una strage"

Dichiarazione del presidente Eav Umberto De Gregorio in vista della partita Udinese-Napoli che potrebbe dare lo Scudetto agli azzurri. Sarà infatti visibile in maxischermi presenti all'interno del Maradona.

"Chiediamo a tutti gli organi di informazione di aiutarci a diffondere questo appello: non accendete fumogeni sui treni perché si rischia una strage! Infatti se si accende un fumogeno sul treno scatta il sistema antincendio, si blocca il treno e quindi la linea, con gravi ripercussioni sulla circolazione e mettendo a rischio la sicurezza di tutti. Cerchiamo di festeggiare lo scudetto senza gesti irresponsabili ma con gioia e serenità".

Il 30 aprile era stato acceso un fumogeno in metro che aveva fatto poi scattare l'allarme e il fuggi fuggi generale. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma come spiega De Gregorio sono comportamenti censurabili da evitare.

Eav, prolungamento dei servizi linee flegree e metropolitana

Giovedì 4 maggio, in occasione della trasmissione nello stadio San Paolo della diretta in streaming di Udinese-Napoli alle 20.45, EAV ha predisposto il rafforzamento dei servizi ferroviari sulle linee Flegree (Cumana e Circumflegrea) e sulla Metropolitana Piscinola-Aversa conprolungamento orario sino alla mezzanotte. Le altre linee ferroviarie rispetteranno il normale orario di esercizio.