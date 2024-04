L'archistar Massimiliano Fuksas chiamato a riprogettare Casamicciola dopo l'alluvione

Massimiliano Fuksas è stato chiamato a riprogettare Casamicciola dopo le calamità naturali (alluvioni e terremoto) che l'hanno colpita negli ultimi anni. L'annuncio è arrivato direttamente sindaco del comune ischitano Giosi Ferrandino.

"Oggi compiamo un importante passo avanti verso il rilancio internazionale del nostro territorio: sarà l’archistar Massimiliano Fuksas a firmare la riqualificazione e e la rigenerazione di Casamicciola Terme. Recentemente, ho invitato il celebre architetto ad Ischia proprio per mostrargli l’enorme potenzialità del nostro territorio, messo a dura prova dai tragici eventi sismici e alluvionali. Così, ammaliato dalla nostra isola e dalla bellezza di Casamicciola, questa settimana ha accettato l’incarico conferito dalla nostra Amministrazione. Massimiliano Fuksas è un genio dell'architettura contemporanea, noto in tutto il mondo per le sue opere iconiche e innovative. A tutti gli effetti, è uno dei massimi progettisti italiani e mondiali degli ultimi decenni: dopo aver lavorato col celebre pittore Giorgio De Chirico, è stato professore presso l'École Spéciale d'Architecture di Parigi, l'Accademia di belle arti di Vienna, la Staatliche Akademie der Bildenden Künste di Stoccarda e la Columbia University di New York, ricevendo nel 2006 la Honorary Fellowship del Royal Institute of British Architects. Sono certo che la sua visione creativa e il suo talento straordinario, saranno fondamentali per realizzare progetti ambiziosi, con l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio e attirare l'attenzione di visitatori e investitori da tutto il mondo. Grazie alla determinazione, l’impegno e la guida illuminata di Massimiliano Fuksas, infatti, abbiamo intenzione di far compiere un salto di qualità su scala internazionale, dove la bellezza, l'innovazione e la sostenibilità saranno i pilastri su cui baseremo la nostra ripartenza", concluse Ferrandino.