Lo spettacolo delle Frecce Tricolori nel cielo di Pozzuoli|VIDEO

Dopo lo spettacolo di Napoli, per i 150 anni degli alpini, esibizione domenica 16 ottobre delle Frecce Tricolori nei cieli del golfo di Pozzuoli (Napoli) per la conclusione delle manifestazioni aeree della 62ª stagione acrobatica.

Tutti con il naso all'insù ad osservare ed ammirare le acrobazie della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan), ma per tutti noi sono le Frecce Tricolori, comandate dal Tenente Colonnello Vit. Una domenica pomeriggio da incorniciare per Pozzuoli e per tutte le persone che si sono assiepate sul Lungomare: l'evento, l'AirShow 2022, è iniziato con l'esibizione dell'equipaggio dell'HH15 del 15° Reparto Volo con la simulazione di un salvataggio in mare. Il 15° Stormo ha la missione di recuperare gli equipaggi in difficoltà, sia in tempo di pace (S.A.R. – Search & Rescue, ossia Ricerca e soccorso), che in tempo di crisi ed in operazioni fuori dai confini nazionali (C.S.A.R. - Combat S.A.R.), inoltre concorre, in caso di gravi calamità, ad attività di pubblica utilità, quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi. Dopo la scena è stata solo per la pattuglia tricolore con le sue acrobazie, introdotte con l'inno nazionale, cantato a squarciagola da tutti i presenti commossi ed emozionati. I piloti hanno incantato e stupito rendendo il pomeriggio unico ed intenso così da far riscoprire l'orgoglio di essere italiani. Con dieci aerei (dal 1982 utilizzano come velivolo gli Aermacchi MB.339 A/PAN MLU), di cui nove in formazione e uno solista, sono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo, e il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie della durata di circa mezz'ora, le ha rese famose e riconosciute come una delle migliori pattuglie aeree acrobatiche a livello internazionale, compiendo acrobazie tutto l'anno. Durante l'evento si è avuta anche la dimostrazione di una formazione dell'AeroClub di Benevento.