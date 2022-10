Lo spettacolo delle Frecce Tricolori su Napoli: spettacolo mozzafiato|VIDEO e FOTO

Il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale a conclusione della cerimonia solenne in Piazza del Plebiscito a Napoli per il 150° anniversario dalla costituzione del Corpo degli Alpini di oggi 15 ottobre.

Spettacolo mozzafiato con il Vesuvio e le bellezze di Napoli sullo sfondo. Tante le presenze in piazza del Plebiscito per celebrare gli alpini e ammirare le Frecce.

A fare gli auguri alle Penne nere in servizio e a quelle che dopo aver lasciato il servizio sono ancora attive con l'Associazione nazionale alpini, oggi è giunto a Napoli il capo di Stato maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che nel corso del suo saluto ha ricordato di essere figlio di un alpino e padre di un ufficiale degli alpini.

Gli alpini congedati, come ha ricordato il presidente dell'Associazione nazionale alpini, Sebastiano Favero, sono stati sempre presenti quando il Paese ha avuto bisogno, soprattutto per soccorrere le popolazioni in difficoltà a seguito di calamità naturali. A fare da padroni di casa in piazza del Plebiscito c'erano il Capo di Stato maggiore dell'Esercito, Pietro Serino e il comandante del Corpo degli alpini, Ignazio Gamba.

Sul palco tra le autorità, oltre al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il generale Francesco Paolo Figliuolo, capo del Comando Operativo di Vertice Interforze.

Alpini nati a Napoli

Non tutti lo sanno, ma il corpo degli Alpini nasce a Napoli, esattamente 150 anni fa. Era infatti il 15 ottobre del 1872 quando Re Vittorio Emanuele II firmò il decreto che istituiva i soldati da montagna dell’Esercito Italiano. E proprio Napoli, quale luogo natio, è stata designata per le celebrazioni dell'importante compleanno.

“La nostra storia è la storia di un impegno al servizio dell’Italia, in guerra e in pace, sul fronte della sicurezza nazionale e internazionale e su quello delle emergenze. La caratteristica degli Alpini oggi come un secolo e mezzo fa rimane la capacità di vivere, muovere e combattere in montagna e in climi artici”, ha detto il generale Ignazio Gamba, comandante delle Truppe Alpine dell’Esercito intervenendo alla conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni, a Palazzo Salerno, sede del Comando Forze Operative Sud guidato dal generale Giuseppenicola Tota.