Le Frecce tricolori volano su Napoli

Volano su napoli le Frecce tricolori della Pattuglia acrobatica nazionale. Colti di sorpresa i cittadini napoletani che poco prima di mezzogiorno hanno assistito allo spettacolo cromatico. Non è un passaggio causale, perché le frecce si stanno preparando all'evento del 2 luglio 2023 quando prenderanno parte, con un'esibizione, al Pozzuoli Air Show. Per l'occasione, predisposta anche un'ordinanza ad hoc in via Pozzuoli dalle ore 14:00 alle ore 19:00, con divieto di transito nel tratto compreso tra piazza Bagnoli e il confine con il Comune di Pozzuoli, eccetto per i veicoli delle forze dell’ordine, i mezzi di soccorso, i veicoli dei residenti e i veicoli adibiti al trasporto pubblico.