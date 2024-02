Franco Ricciardi disco d'oro: "Lo dedico a Loredana Simioli"

Arriva direttamente dalla FIMI la notizia che il brano Primmavera di Franco Ricciardi conquista il disco d'oro ed è subito festa.

Estratto dall'album " Blu" - uscito nel 2017, Primmavera ha conquistato il pubblico fin da subito, negli anni l'amore per questa canzone scritta da Franco Ricciardi, Rosario Castagnola, Raiz e Sara Tartuffo si è accresciuto regalando il sogno delle 50 mila copie vendute. " Dedico questo disco d'oro a Loredana Simioli - dichiara Franco Ricciardi - la sua partecipazione al video di " Primmavera" fu la sua ultima apparizione pubblica. La ricordo sempre con grande affetto, proprio come canto nella canzone, stare con lei era sempre primavera. Ringrazio il pubblico che continua a sostenermi, ricevere il disco d'oro è una vera gioia, è come averla sentita cantare dal mio pubblico per 50mila volte" - conclude l'artista napoletano.