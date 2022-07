Doppio sold out all'Arena Flegrea per Franco Ricciardi: "Sono uno di loro. Sono un cantapopolo"

Doppio sold out all'Arena Flegrea per Franco Ricciardi, mai nessun altro artista aveva venduto tutti i biglietti così velocemente. Sold out in soli 15 giorni dall'annuncio della data in programma il prossimo 21 Settembre, chiusa dopo l'enorme richiesta da parte di chi non era riuscito a comprare il biglietto del debutto del 2 Luglio. In tutto nelle due date, sono 12 mila i biglietti venduti a testimonianza del profondo amore che i fan nutrono verso l'artista.

" Sono assolutamente incredulo - dichiara Franco Ricciardi - dopo neanche pochi giorni dall'annuncio, fatto proprio la sera del primo concerto all'Arena Flegrea, i biglietti erano già andati a ruba. Spero sempre di ripagare tutto l'amore dei miei fans, che ringrazio ogni volta. Quest'autunno uscirà il nuovo disco su cui ci lavoriamo da anni, e sono certo che i fan lo accoglieranno con lo stesso spirito con cui da sempre mi seguono ai concerti. Se mai mi dovessi chiedere del perchè mi amano così tanto, credo che il motivo sia perché sono uno di loro. Io non sono un cantautore, io sono un cantapopolo".