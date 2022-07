Lutto nel mondo della cultura: addio al noto architetto e scenografo Franco Mancini

Grave lutto nel mondo della cultura. Si è spento il noto architetto e scenografo Franco Mancini. A ricordarlo è stato l'Archeoclub Lubrense con un lungo post pubblicato su Facebook nelle scorse ore.

"Stamattina è arrivata l’urna con le ceneri di Franco Mancini, uno dei più prestigiosi studiosi italiani, scenografo, docente, storico e critico. Ad accoglierlo al cimitero di S. Maria la Neve, c’è stato l’assessore alla cultura, Sergio Fiorentino amici e parenti. L’arch. Mancini, massese di nascita, da oggi riposa nella tomba di famiglia. L’Enciclopedia dello Spettacolo riporta tutta l’estesa biografia del nostro amico che è stato sempre vicino all’Archeoclub, soprattutto in occasione dell’Operazione Conoscenza degli anni ’90, curando l’allestimento di tutta la mostra sui beni culturali di Massa Lubrense. Qui ricordiamo la motivazione che fu scritta da Franco Simioli nel conferimento del ‘Vervece d’oro’: 'Per aver trasfuso nella sua ultraquarantennale attività di architetto, scenografo e studioso di teatro l’animo massese, espresso con la profonda attenzione ai valori etico-sociali ricercati, sia nel passato che nella società contemporanea, a mezzo dell’interpretazione più autentica del sentimento e del costume popolare posta nelle scenografie delle grandi opere teatrali, cinematografiche e televisive degli autori del valore di Luigi Pirandello, Giacomo Rossini, Edoardo Scarpetta, Eduardo De Filippo, Vinti, Nelli, Cerlone, Marotta, Francesco Rosi, Damiano Damiani, Silvio Siani e tanti altri ancora; e negli importanti contributi alla conoscenza della scenografia dall’età del Barocco ai giorni nostri. Massa Lubrense annovera Franco Mancini tra i suoi figli migliori per l’alta professionalità raggiunta e per essere egli tornato al paese che gli ha dato i natali, dopo una intensa e proficua vita artistica e professionale vissuta in tutta Italia, sia come titolare di cattedra nell’Accademia di BB.AA. di Venezia e Napoli, che come direttore della stessa Accademia napoletana, che come soggettista e scenografo presso i maggiori teatri italiani sui set cinematografici e televisivi, accanto alla vasta produzione saggistica. Ma nel ‘buon retiro’ di via S. Antonio a Massa centro l’Arch. Mancini ha continuato a lavorare e studiare, esprimendo il suo talento anche per la valorizzazione dei beni artistico-monumentali del paese natio, tra cui la progettazione di un teatro all’aperto, nell’ambito del restauro del Castello dell’Annunziata. Massa Lubrense, attraverso il conferimento della benemerenza civica ‘Vervece d’oro’ esprime l’apprezzamento per l’alto magistero del Professore Mancini e per il lustro conferito, con la sua presenza, alla nostra città'. Rivolgiamo il nostro saluto ed un affettuoso abbraccio ai familiari e alla cara Mariolina Rascaglia".