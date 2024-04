Franco Di Mare: "Così ho scoperto il tumore. Vi dico il momento più brutto"

Nel corso della puntata di ieri di "Che tempo che fa" il giornalista Franco Di Mare ha annunciato di essere gravemente ammlato. Il giornalista 69enne, in particolare, ha dichiarato di essere affetto da mesotelioma: un'aggressiva forma di cancro.

Di Mare, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha spiegato anche come si è accorto di questo male che lo costringe a restare attaccato costantemente ad una bombola di ossigeno.

"Ho respirato amianto"

"Sono stato a lungo nei Balcani, tra proiettili all’uranio impoverito, iper-veloci, iper-distruttivi, capaci di buttare giù un edificio. Ogni esplosione liberava nell’aria infinite particelle di amianto. Ne bastava una. Seimila volte più leggera di un capello. Magari l’ho incontrata proprio a Sarajevo, nel luglio del 1992, la mia prima missione. O all’ultima, nel 2000, chissà. Non potevo saperlo, ma avevo respirato la morte. Il periodo di incubazione può durare anche 30 anni. Eccoci", ha spiegato il giornalista.

"Pensavo fosse Covid"

"Ero seduto qui su questo divano, guardavo un programma scemo in tv - ha continuato - Una fitta terribile mi è esplosa tra le scapole, una coltellata. Credevo fosse un dolore intercostale. Invece era il collasso della pleura, uno pneumotorace. Pensai: non è niente, passerà. Ho cambiato posizione, mi sembrava di sentirla meno. Ci ho dormito su, però respiravo male. Credevo di avere il Covid, ma i test risultavano negativi. Dopo 20 giorni così, mi decisi a fare dei controlli al Policlinico Gemelli".

"Il momento più brutto"

Al seguito dei controlli, poi, venne effettuata una biopsia del tessuto ed è stata proprio questa a rivelare la malattia e la sua gravità. Ma Di Mare parla anche del momento peggiore vissuto in questi ultimi tre anni: "Dover dire a chi ami che il male è curabile ma non risolvibile. Puoi allungare il termine del giorno, non procrastinarlo all’infinito. Il tempo che abbiamo è prezioso, te ne accorgi solo quando te ne stai andando. E decidi di non sprecarne più nemmeno un istante".