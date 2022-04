La Francia investe ai Quartieri spagnoli: ambiente e formazione per i bimbi

Diciannove multinazionali francesci hanno deciso di investire uomini, mezzi e soldi ai Quartieri Spagnoli. Nella sede della fondazione Foqus è stato siglato il patto tra la Camera di commercio Francia-Italia e il Comune di Napoli.

Una partership che proseguirà fino al 2024 e che prevede interventi in diversi settori. Si spazia dalle donazioni alimentari, all’istallazione di innovativi sistemi di purificazione dell’aria dalla CO2, al crowdfunding o finanziamento diretto per la realizzazione di una radio che permetterà ai giovani di seguire le lezioni anche da remoto. Non mancheranno attività di volontariato come webinar formativi dedicati alle famiglie sul tema del risparmio energetico o sulla gestione della contabilità domestica. Ogni azienda, in funzione del proprio settore e delle specifiche aree di competenza, mette a disposizione prodotti, servizi e know-how.

Tra le aziende coinvolte ci sono Carrefour, Credit Agricole, B&B Hotels, solo per citarne alcune. "Non potevamo non prendere parte a questo progetto - è il commento del presidente della Camera di commercio Francia-Italia Denis Delespaul - E' un'iniziativa bellissima, in un quartiere difficile e affascinate, al quale siamo legati anche storicamente. E' un passo importante nei rapporti tra i nostri Paesi e siamo orgogliosi di poter aiutare questi bambini"