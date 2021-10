Francesco petit-bon un giovane talento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Ha solo 14 anni il giovanissimo attore Francesco Petit-Bon che sarà protagonista dal 25 Ottobre in prima serata su RAI Glup nella serie televisiva dal titolo " Halloweird ". Giovane dal talento genuino così lo descrive il suo agente Bruno Coscia che ha deciso di prenderlo nella sua scuderia : << Durante i casting realizzati per una sit-com che nei prossimi mesi gireremo qui a Napoli, si presentò questo giovanissimo ragazzo, dal volto da monello ma particolare. Dopo la sua esibizione subito mi sono accorto del talento immenso e l'ho voluto nella mia scuderia >> Oltre l'imminente debutto su RAI Glup il giovane Attore ha un curriculum Artistico cinematografico televisivo ed anche teatrale da fare invidia a tanti attori affermati. Bravo talentuoso e genuino, non ci resta che guardarlo in prima serata da lunedì 25 Ottobre dalle 20.15 su RAI Glup in questa fantastica serie TV.