Una panchina in ricordo del baby-eroe morto a 14 anni

Una panchina bianca è comparsa in via Carlo Miranda, a Ponticelli, periferia est di Napoli. Quella panchina ricorda il sacrificio di Francesco Paolillo, il ragazzino di 14 anni che morì nel 2015 cadendo dallo scheletro di un palazzo in costruzione, per salvare un amichetto che si era arrampicato.

A installare la panchin è stato il fratello Alessandro che da anni cerca di non far morire il ricordo di Francesco chiedendo alle istituzioni di mantenere il decoro della zona a livelli di decenza. Via Carlo Miranda è una strada tristemente nota per gli sversamenti abusivi di rifiuti. Il cantiere in cui il 14enne ha persona la vita è ancora lì, così come sono anora lì i piloni del palazzo mai costruito, a pericolosa disposizione dei bambini del quartiere.

Negli anni, in memoria di Francesco sono stati realizzati un campetto di calcio a 5 e un'area giochi che oggi versano in uno stato di totale abbandono. Il campo non ha più il manto di erba sintetica, strappato via dall'incuria e dal tempo. Il parchetto è stato letteralmente sommerso dall'erba alta ed è inutilizzabile da tempo. Quesgli spazi sarebbero una manna per i ragazzi del circondario. La VI Municipalità e il Comune di Napoli non hanno mail risposto agli appelli di Alessandro Paolillo.