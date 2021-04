Morte Astori, Francesca Fioretti: "Alleviare il dolore di nostra figlia è stata la mia priorità"

“Io sono più amore”, in uscita il 6 maggio, il libro che ha scritto per ricordare il compagno

Il dolore di Francesca Fioretti per la morte di Davide Astori, ex capitano della Fiorentina non si placa. La showgirl ha raccontato a Grazia il suo stato d'animo attuale per la perdita del suo compagno, dando qualche anticipazione del libro che ha scritto, “Io sono più amore”, in uscita il 6 maggio.

Non farsi travolgere dallo sconforto per Vittoria, la figlia avuta dal calciatore, scomparso a 31 anni, è stata la sua missione: "Alleviare il suo dolore è stata la mia priorità. E' sempre qui con noi. A mezzanotte scrivevo un messaggio al mio compagno e alle 9 non c'era più. Il mio forte istinto materno mi ha resa più forte e determinata a fare le cose bene per lei".