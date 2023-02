Frana Ischia, ruspe in azione per liberare l'area dai detriti | VIDEO

Gli interventi di Sma sul posto per rendere sempre più agibile il territorio colpito dalla frana nei mesi scorsi

Sma, società in house della Regione Campania, è attiva a Ischia con interventi per rendere sempre più agibile il territorio colpito dalla frana nei mesi scorsi. Da martedì sono intervenute anche squadre con le ruspe per liberare l’area da detriti naturali e antropici degli alvei e delle cave.

"La Sma sarà per lungo tempo, fino al ripristino totale dell’area interessata, il braccio operativo di tutta una serie di attività importanti per la pulizia dell’isola. Con altre istituzioni è stato concordato che, dove possibile, tutto il materiale andrà recuperato e riutilizzato, dando un segnale sempre più forte di attenzione e rispetto all’ambiente", si legge in una nota.

"Il nostro impegno a Ischia - spiegano i membri del cda Sma, Tommaso Sodano, Fiorella Zabatta e Antonio Capasso - è totale. Quel che è successo a Casamicciola colpisce profondamente e duramente la nostra Regione e ognuno di noi, per quel che può, deve rendersi parte attiva per uscire dall’emergenza e riattivare tutto quanto di bello c’è a Ischia. Tutte le attività avranno un ordine prioritario dettato dalle necessità che si presenteranno durante i lavori e la Sma sarà sempre parte attiva".