"Fotovoltaico popolare" a San Giovanni a Teduccio, ci sono anche Elly Schlein e Roberto Fico

C'era motivo di festeggiare, ieri a San Giovanni a Teduccio. Il progetto della fondazione Famiglia di Maria (di Anna Riccardi) di un impianto fotovoltaico per famiglie in difficoltà, portato avanti con l'aiuto finanziario di Legambiente e fondazione Con il Sud, ha dato i suoi primi frutti: i 15 nuclei familiari della “comunità energetica” si sono visti distribuire i primi utili della vendita dell'energia, 5mila euro in totale.

Il modello di transizione energetica dal basso portato avanti a San Giovanni a Teduccio ha avuto fin dal principio il sostegno di Pd e M5s, i cui vertici erano ieri all'occasione di festa. Elly Schlein segretaria dei Dem, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ma anche Roberto Fico del Movimento 5 Stelle. Con Schlein anche i napoletani Marco Sarracino, deputato e componente della segreteria nazionale, e Sandro Ruotolo, anch'egli componente della segreteria nazionale.

Proprio Fico ha sottolineato come a Napoli le due principali forze d'opposizione in parlamento stiano governando insieme e “lavorando tantissimo anche rispetto alle comunità energetiche, progetti che abbiamo fortemente voluto”.