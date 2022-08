Dalla Francia a Scampia per sposarsi: le foto all'ombra delle Vele fanno il giro dei social

Grande emozione per una ragazza napoletana che è toirnata nella sua Scampia per il giorno del suo matrimonio. La giovan, che vive in Francia con il marito, ha deciso di tornare "a casa" per festeggiare il lieto evento. Ma non è tutto. Infatti, mentre di solito tutti vanno a caccia di panorami particolari, questa coppia di sposini ha scelto di farsi ritrarre sotto le Vele.

Una scelta molto simbolica che - in qualche modo - dà uno "schiaffo" a quanti accostano continuamente il quartiere a dinamiche criminali. Non che queste non siano presenti - troppo spesso, purtroppo, Scampia è finita sotto i riflettori per fatti di cronaca - ma fare di tutta l'erba un solo fascio è sempre inopportuno.Lo dimostrano alla grande questi due ragazzi, la sposa in particolare che non ha rinnegato le sue radici.

"Le origini non si rinnegano"

Le immagini, ovviamente, sono diventate subito virali. Le foto, scattate da Massimo Mazzacapo, sono finite in diversi gruppi social, condivise anche dagli stessi parenti degli sposi. In un post, la madre della giovane scrive: "Lei è mia figlia: nata e cresciuta a Scampia. Lui è francese. Vivono in Francia. Porteranno con loro nel cuore queste immagini".

Tanti anche i commenti. Salvatore scrive: "A Scampia vivono tante brave mamme che hanno fatto raggiungere meravigliosi traguardi, seguendo i loro figli. Tanti auguri aghi sposi". O, ancora, c'è il messaggio di Vincenza: "Auguri agli sposi. Brava. Le origini non si rinnegano, fanno parte della nostra vita. Che possiate essere felici, sempre insieme". Infine, c'è anche il messaggio di Tiziana: "Meraviglioso... Perché Scampia è Scampia e queste foto sono un modo di dire che esiste anche il bello... E non il suo abito o gli auguri che le facciamo, ma ciò che le è rimasto nel suo cuore... semplicemente Scampia!!!!".