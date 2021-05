Procida, l'immagine scattata dall'astronauta diventa virale

L'immagine sta diventando virale. Sembra quasi un gatto, dallo spazio, Procida. A ritrarla, dalla Stazione Spaziale Internazionale, è stato l'astronauta giapponese Soichi Noguchi.

Un bellissimo omaggio alla Capitale della Cultura 2022, che il giapponese ha pubblicato sul proprio seguitissimo profilo Twitter (ben 740mila follower).

Diventata Covid-free, l'isola del Golfo punta ad attirare, più che mai, turisti.

My favorite “cat” shape island – Procida, one of the beautiful #Phlegraean islands, near #Naples #Italy. ?????????????? pic.twitter.com/IcAUlhf5ma