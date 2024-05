Sorrento al centro della grande economia internazionale, ma relatori e giornalisti restano intrappolati nel traffico

Con la terza edizione del forum organizzato da The European House Ambrosetti "Verso Sud" Sorrento torna al centro della grande economia internazionale e della politica. Parterre de rois al Grand hotel Excelsior Vittoria, in piazza Torquato Tasso: ministri italiani e stranieri, amministratori delegati e presidenti dei più importanti gruppi industriali e bancari. Ma relatori e giornalisti, italiani e stranieri, stamane hanno impiegato una media di 3 ore per arrivare da Napoli nella perla della Costiera. Il traffico era praticamente fermo all'altezza di Seiano, per poi snodarsi a passo d'uomo lungo i tornanti, complici i grossi bus turistici.

"Con la terza edizione di Verso Sud, siamo al centro della scena politica del Mediterraneo - dice a NapoliToday il sindaco di Sorrento Massimo Coppola - Una grande iniziativa, un summit di rilievo globale che pone il Meridione d'Italia al centro delle politiche strategiche del Mediterraneo. Un'iniziativa importante per Sorrento che apre una grande stagione. La stagione 2024 si annuncia per noi molto impegnativa". Novità sul fronte della viabilità, gli chiede NapoliToday, stamane per arrivare qui da Napoli la media è stata di 3 ore ed è un giorno feriale: "Sul fronte della viabilità sono necessari interventi infrastrutturali - spiega il sindaco - ai quali sta lavorando la Regione Campania e stiamo lavorando da tempo anche noi, svolgendo una funzione di stimolo, in coordinamento con la Prefettura di Napoli, istituendo dei tavoli tematici, perché ci rendiamo conto che è il grande tallone d'Achille del nostro territorio. Una Circumvesuviana che possa offrire degli standard adeguati è il prius dal quale partire, senza il quale ogni politica del settore rischia di naufragare nell'alveo della mera teoria".