Fortunato Cerlino contro i No Vax: il suo monologo virale sui social

Il noto attore partenopeo Fortunato Cerlino ha diffuso sul proprio canale social un monologo dal titolo "Ordinaria convivenza tra vax e no vax". Il video, diventato virale in poche ore, ha come oggetto la protesta dei No Vax che Cerlino tratta con grande ironia.

"Hai avuto qualcosina di soldi"

Il monologo, infatti, è stato da subito preso di mira dagli haters e non sono mancati attacchi all'attore che, però, non si è rispramiato nelle risposte. Un utente social, ad esempio, ha scritto: "Ma tutta sta storia per cosa?? Per farci capire che anche tu hai avuto qualcosina di soldi, per sparare le solite c*****e dette e ridette senza alcuna logica? Mha".

Questa la risposta dell'attore: "Si, in effetti mi hanno offerto 10 milioni di euro per dire la verità, (governo, lobby, case farmaceutiche,alieni…) ma siccome ero d’accordo con loro, ho rifiutato la mazzetta".